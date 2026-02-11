Die NuWays AG veranstaltet einenmit der. Der CEO (Mattias Hjorth) und der CFO (Wictor Billström) präsentieren die GJ 2025 Zahlen, gefolgt von einer Q&A Session.Scandinavian Astor Group AB18.02.2026 09:00 UhrWictor Billström, null und Mattias Hjorth, nullNach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Interessierte Anleger können sich hier kostenlos registrieren: https://www.nuways-ag.com/events/fy-2025-earnings-call-YuQvPuc+++Über Scandinavian Astor Group AB:

Die Scandinavian Astor Group ist ein schwedischer Verteidigungskonzern. Der Konzern umfasst drei Geschäftsbereiche: Astor Tech, Astor Industry und Astor Protect. Innerhalb von Astor Industry fungieren die Unternehmen hauptsächlich als Zulieferer von Komponenten für große Unternehmen der Verteidigungsindustrie, aber auch für andere große Industriezweige. Astor Tech liefert fortschrittliche Systeme und Produkte, die ausschließlich für die Verteidigungs- und Sicherheitsindustrie bestimmt sind, im Rahmen von Rahmen- oder Agenturverträgen, vor allem an Regierungsbehörden. Astor Protect liefert fortschrittliche Sicherheits- und Überlebenslösungen für kritische Umgebungen mit Produkten und Dienstleistungen in den Bereichen persönliche Schutzausrüstung, Rettungsausrüstung und taktische Sicherheitssysteme für öffentliche und private Akteure.

Die Astor Group besteht aus: Oscilion, Marstrom Composite, JPC Composite, Composite Design Sweden, Carbonia Composites, Mikroponent, Welas, Airsafe Sweden, Scandiflash, Ammunity und Nordic Shield Group.

ISIN: SE0019175274