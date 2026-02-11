In der kommenden Woche beginnt das chinesische Neujahrsfest. Konkret startet dieses am 17. Februar und erstreckt sich traditionell über 15 Tage. Ein kulturelles Highlight findet bereits am Vorabend statt: die Frühlingsfest-Gala. Überraschenderweise wurden Bilibili-Creator in diesem Jahr eingeladen, daran teilzunehmen.Am kommenden Dienstag wird in China erstmals seit 1966 wieder das Jahr des Feuer-Pferdes eingeläutet. Im Reich der Mitte steht es für eine Zeit des Umbruchs, der Leidenschaft und der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär