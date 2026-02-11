Fraunhofer ISE hat ein energieeffizientes Verfahren zur Herstellung von Dimethylether entwickelt und in Chile im Rahmen eines internationalen Projekts erprobt. Das sogenannte Indigo-Verfahren senkt Energiebedarf und Kosten deutlich und könnte DME als Wasserstoffträger wirtschaftlich attraktiver machen. Dimethylether (DME) eignet sich, wegen seiner besonders hohen Energiedichte, als Träger für den Transport von grünem Wasserstoff. Seine Synthese ist bisher allerdings mit großen Energieverlusten verbunden. Ein internationales Forschungsteam unter Leitung des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme ...Den vollständigen Artikel lesen ...
