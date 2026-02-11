© Foto: Michele Eve Sandberg - Sipa USAKraft Heinz stoppt überraschend die geplante Spaltung. CEO Steve Cahillane setzt nun auf Innovation und Investitionen in Wachstum, um das Unternehmen wieder auf Kurs zu bringen. Die Aktie reagiert mit klaren Verlusten.Kraft Heinz hat überraschend seine Pläne zur Spaltung des Unternehmens gestoppt. Der neue CEO Steve Cahillane betonte, dass die Herausforderungen des Unternehmens "behebbar und in unserer Kontrolle" lägen. Der Kurs der Aktie fiel daraufhin um fast 6 Prozent vorbörslich. Im September hatte der Lebensmittelriese angekündigt, sich in zwei Unternehmen zu trennen: eines sollte sich auf den Lebensmitteleinzelhandel konzentrieren, das andere auf Saucen und Aufstriche. Dies folgte auf …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE