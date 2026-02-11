Die jüngsten Turbulenzen an den Börsen haben eine neue Angst sichtbar gemacht: Nicht Zinsen oder Konjunktur, sondern Künstliche Intelligenz könnte zur größten Disruptionskraft für ganze Branchen werden. In den vergangenen Wochen haben vor allem drei KI-Player für massive Kursstürze gesorgt - Anthropic, Altruist und OpenAI. Mit immer leistungsfähigeren Anwendungen dringen sie in klassische Geschäftsfelder vor, die lange als relativ sicher und rentabel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE