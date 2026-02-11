Ausserhalb der Landwirtschaft sind in den USA im Januar 130'000 neue Stellen geschaffen worden. Die Arbeitslosenquote fällt von 4.4 % auf 4.3 %. Der Arbeitsmarkt präsentiert sich damit im Januar überraschend dynamisch. Der Gesundheitssektor und die Baubranche stellten mehr Personen ein, während im öffentlichen Sektor und in der Finanzbranche Stellen abgebaut wurden. von Thomas Gitzel, Chief Economist VP Bank Interessant sind dieses Mal auch die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
