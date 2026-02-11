Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650), einer der aktivsten Turnaround-Investoren Europas, hat erneut zugeschlagen: Der Erwerb der Venator Chemicals France SAS, Venator International France SAS und Venator Pigments France SAS (zusammen "Venator Pigments France") von Venator France SAS wurde erfolgreich abgeschlossen. Mit diesem Zukauf stärkt Mutares das neu gegründete Segment "Chemicals & Materials", das sich als neue strategische Wachstumsplattform etablieren soll. Die Übernahme folgt auf die Anfang 2026 unterzeichnete Vereinbarung zum Erwerb des ETP-Geschäfts von SABIC - und markiert einen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Nebenwerte Magazin