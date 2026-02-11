FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Commerzbank-Aktie nach Zahlen von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und den fairen Wert von 28 auf 34 Euro angehoben. Die erwartete deutliche Gewinnsteigerung sei mittlerweile im Aktienkurs reflektiert, ein Übernahmeangebot erwarte er weiterhin nicht, schrieb Analyst Philipp Häßler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Aktie des Finanzinstituts sei somit nun fair bewertet./ck/rob/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 15:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 15:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000CBK1001
