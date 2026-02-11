Drei Wochen vor der Betriebsratswahl im Tesla-Werk Grünheide ist der Konflikt zwischen Management und IG Metall offen ausgebrochen. Ein Polizeieinsatz auf dem Werksgelände verschärft die Lage - während die Aktie bemerkenswert ruhig bleibt.Nach Berichten aus dem Umfeld der Gewerkschaft kam es bei Informationsaktionen zur Betriebsratswahl zu Auseinandersetzungen mit der Werksleitung. In der Folge wurde die Polizei hinzugezogen. Die IG Metall ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de