Die starken Arbeitsmarktdaten aus den USA haben am Mittwoch die Zinssenkungshoffnungen der Anleger gedämpft und auch den deutschen Aktienmarkt belastet. Marktbeobachter werteten den Bericht als robust und von positiven Überraschungen geprägt. Gleichzeitig dürften die Zahlen es für die US-Notenbank schwieriger machen, baldige Zinssenkungen zu rechtfertigen.Der DAX schloss 0,53 Prozent tiefer bei 24.856 Punkten. Am Nachmittag hatte der Leitindex noch kurz die Marke von 25.000 Punkten getestet, konnte
