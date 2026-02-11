BeOne Medicines Ltd. (NASDAQ: ONC; HKEX: 06160; SSE: 688235), ein weltweit tätiges Onkologieunternehmen, wird seine Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025 am Donnerstag, dem 26. Februar 2026, vor Öffnung der Finanzmärkte bekannt geben. Im Anschluss an die Veröffentlichung der Finanzergebnisse wird das Unternehmen um 8:00 Uhr ET einen Live-Webcast mit der Unternehmensleitung veranstalten.

Der Live-Webcast dieser Veranstaltung kann im Investorenbereich der Website des Unternehmens unter https://ir.beonemedicines.com abgerufen werden. Um eine rechtzeitige Verbindung zu gewährleisten, wird empfohlen, sich mindestens 15 Minuten vor Beginn des Webcasts anzumelden. Eine Aufzeichnung des Webcasts wird auf der Website des Unternehmens verfügbar sein.

Über BeOne Medicines

BeOne Medicines ist ein globales Onkologieunternehmen mit Sitz in der Schweiz, das innovative Therapien entdeckt und entwickelt, die für Krebspatienten weltweit leichter zugänglich sind. Mit einem Portfolio, das Hämatologie und solide Tumore umfasst, treibt BeOne die Entwicklung seiner vielfältigen Pipeline neuartiger Therapeutika durch interne Kompetenzen und Kooperationen voran. Das Unternehmen verfügt über ein wachsendes globales Team von fast 12.000 Mitarbeitern auf sechs Kontinenten, die von wissenschaftlicher Exzellenz und außergewöhnlicher Schnelligkeit angetrieben werden, um mehr Patienten als je zuvor zu erreichen.

Weitere Informationen über BeOne finden Sie unter www.beonemedicines.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, X, Facebook und Instagram.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und anderer bundesstaatlicher Wertpapiergesetze enthalten, darunter Aussagen zu den Plänen, Verpflichtungen, Bestrebungen und Zielen von BeOne in Bezug auf die Medikamente und Medikamentenkandidaten von BeOne. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener wichtiger Faktoren, die im Abschnitt "Risikofaktoren" im jüngsten periodischen Bericht von BeOne an die US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission, "SEC") sowie in den Erörterungen potenzieller Risiken, Ungewissheiten und anderer wichtiger Faktoren in den nachfolgenden Einreichungen von BeOne bei der SEC beschrieben sind, erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen Ergebnissen abweichen. Alle Informationen in dieser Pressemitteilung entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, und BeOne übernimmt keine Verpflichtung, diese Informationen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260211163340/de/

Contacts:

Investoren:

Liza Heapes

Tel:+1 857-302-5663

ir@beonemed.com



Medien:

Kyle Blankenship

Tel:+1 667-351-5176

media@beonemed.com