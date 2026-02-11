Siemens steht vor der Veröffentlichung der Zahlen für das abgelaufene Quartal. Die Erwartungen sind hoch, und die Resultate könnten zum Taktgeber für den gesamten Industriesektor werden.Der Münchner Technologiekonzern wird in Kürze detaillierte Einblicke in Umsatz, operatives Ergebnis und Auftragseingang liefern. Analysten rechnen im Vorfeld mit einem leichten Umsatzplus gegenüber dem Vorjahresquartal. Besonders im Fokus steht die Entwicklung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
