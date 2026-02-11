© Foto: Jakub Porzycki - NurPhotoEin aktivistischer Investor mischt den Bieterkampf um Warner Bros. Discovery auf. Der Netflix-Deal gerät unter Druck und Paramount wittert neue Chancen.Der aktivistische Investor Ancora Capital hat eine bedeutende Beteiligung an Warner Bros. Discovery aufgebaut und stellt sich offen gegen den geplanten Deal mit Netflix. Damit erreicht der Übernahmekampf um den US-Medienkonzern eine neue Eskalationsstufe, wie Reuters berichtete. Ancora hält nach eigenen Angaben Anteile im Wert von rund 200 Millionen US-Dollar an dem Eigentümer von HBO. Der Investor kritisiert, dass der Verwaltungsrat von Warner Bros. Discovery nicht ausreichend Gespräche mit Paramount Skydance über ein konkurrierendes …Den vollständigen Artikel lesen
