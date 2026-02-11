EQS-Ad-hoc: LR Health & Beauty SE / Schlagwort(e): Bedeutende Verträge/Kapitalmaßnahmen / Sonstige
LR HEALTH & BEAUTY SE ERZIELT EINIGUNG MIT ANLEIHEGLÄUBIGERN UND AKTIONÄR ÜBER UMFASSENDE RESTRUKTURIERUNG DER ANLEIHE 2024/2028 - EUR 20 MILLIONEN NEUES KAPITAL UND DEUTLICH REDUZIERTE SCHULDENSTRUKTUR
Ahlen, 11. Februar 2026 - Die LR Health & Beauty SE (die "Gesellschaft") hat heute eine Einigung über eine umfassende Restrukturierung der Anleihe und der Kapitalstruktur der Gesellschaft mit Anleihegläubigern, die mehr als zwei Drittel (2/3) des Nennwerts der ausstehenden Anleihe 2024/2028 der Gesellschaft (ISIN: NO0013149658) (die "Anleihe") vertreten, sowie mit dem Aktionär der Gesellschaft erzielt.
Die Restrukturierung umfasst eine Gesamtkapitalzuführung von EUR 20 Millionen, bestehend aus (i) einer Kapitaleinlage in Höhe von EUR 10 Millionen und (ii) EUR 10 Millionen an New Money Senior Bonds (wie unten definiert). Die Aktionärin Evoco wird ihr Engagement für die Gesellschaft fortsetzen und zeigt damit Vertrauen und Unterstützung für die Gesellschaft.
Die Schuldenstruktur der Gesellschaft wird wie folgt erheblich reduziert und restrukturiert:
Die Einigung ist festgelegt in einer Lock up-Vereinbarung zwischen der Gesellschaft, ihrem Aktionär und Anleihegläubigern, die mehr als zwei Drittel (2/3) des Nennwerts der Anleihe vertreten, in der sich die Parteien unter anderem zur Umsetzung der umfassenden Restrukturierung verpflichtet und die Anleihegläubiger zugestimmt haben, die Anleihe während der Sperrfrist (Lock-up Period) (die am 30. April 2026 endet) nicht vorzeitig fällig zu stellen. Die Umsetzung der Restrukturierung unterliegt der Zustimmung der Anleihegläubiger in einem oder mehreren schriftlichen Verfahren (Written Procedures) sowie der formalen Zustimmung des Aktionärs, und soll bis zum Ende der Sperrfrist (Lock-up Period) abgeschlossen sein.
