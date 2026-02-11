EQS-Ad-hoc: LR Health & Beauty SE / Schlagwort(e): Bedeutende Verträge/Kapitalmaßnahmen / Sonstige

LR HEALTH & BEAUTY SE ERZIELT EINIGUNG MIT ANLEIHEGLÄUBIGERN UND AKTIONÄR ÜBER UMFASSENDE RESTRUKTURIERUNG DER ANLEIHE 2024/2028 - EUR 20 MILLIONEN NEUES KAPITAL UND DEUTLICH REDUZIERTE SCHULDENSTRUKTUR Ahlen, 11. Februar 2026 - Die LR Health & Beauty SE (die "Gesellschaft") hat heute eine Einigung über eine umfassende Restrukturierung der Anleihe und der Kapitalstruktur der Gesellschaft mit Anleihegläubigern, die mehr als zwei Drittel (2/3) des Nennwerts der ausstehenden Anleihe 2024/2028 der Gesellschaft (ISIN: NO0013149658) (die "Anleihe") vertreten, sowie mit dem Aktionär der Gesellschaft erzielt. Die Restrukturierung umfasst eine Gesamtkapitalzuführung von EUR 20 Millionen, bestehend aus (i) einer Kapitaleinlage in Höhe von EUR 10 Millionen und (ii) EUR 10 Millionen an New Money Senior Bonds (wie unten definiert). Die Aktionärin Evoco wird ihr Engagement für die Gesellschaft fortsetzen und zeigt damit Vertrauen und Unterstützung für die Gesellschaft. Die Schuldenstruktur der Gesellschaft wird wie folgt erheblich reduziert und restrukturiert: Vorrangig besicherte Verbindlichkeiten ( senior secured debt ) in Höhe von EUR 62,5 Millionen, bestehend aus den folgenden Tranchen, die untereinander gleichgestellt sind und mit einem festen Zinssatz von 6,75 % p. a. verzinst werden: EUR 10 Millionen neue vorrangige Anleihe (die " New Money Senior Bonds "), die von den Anleihegläubigern in bar gezeichnet werden muss (sie wird pro rata allen Anleihegläubigern angeboten). Die Emission der New Money Senior Bonds wird von bestimmten wesentlichen Anleihegläubigern vollständig abgesichert. EUR 20 Millionen erneuerte vorrangige Anleihe (die " Reinstated Elevated Bonds "), die anteilig an die Anleihegläubiger zugeteilt wird, die sich an den New Money Senior Bonds beteiligen. EUR 32,5 Millionen erneuerte Anleihe (die " Reinstated Bonds "), die anteilig an alle bestehenden Anleihegläubiger zugeteilt wird.

