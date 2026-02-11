Aktuell läuft die Aktie des Chipdesigners Nvidia eher seitwärts. Doch kann sich dadurch für Anleger noch vor den bevorstehenden Zahlen eine spannende Einstiegschance ergeben? UBS-Analysten optimistisch In einer kürzlich veröffentlichten Studie haben sich die Analysten der UBS sehr positiv für die Aktien von Nvidia geäußert und von einer Einstiegsgelegenheit gesprochen. Konkret hieß es hier: Angesichts der mittelmäßigen Aktienperformance, der weiterhin ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de