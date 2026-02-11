Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 11.02.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Drohnen, Robotik, E-Autos: Diese Hightech-Aktie könnte jetzt zünden
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 581005 | ISIN: DE0005810055 | Ticker-Symbol: DB1
Xetra
11.02.26 | 17:35
203,30 Euro
-3,05 % -6,40
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Prime Standard
DAX
EURO STOXX 50
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
DEUTSCHE BOERSE AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
DEUTSCHE BOERSE AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
203,20204,3022:59
203,60204,5021:59
Dow Jones News
11.02.2026 23:03 Uhr
320 Leser
Artikel bewerten:
(1)

NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 24.910 Pkt - Dt. Börse legen leicht zu

DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 24.910 Pkt - Dt. Börse legen leicht zu

DOW JONES--Von einem recht lebhaften nachbörslichen Handel berichtete zur Wochenmitte ein Händler von Lang & Schwarz. Für die Aktie der Deutschen Börse ging es leicht nach oben. Das Wachstum des Börsenbetreibers ist im vierten Quartal praktisch zum Erliegen gekommen. Nettoerlöse und EBITDA bewegten sich im Vergleich zum Vorjahr kaum von der Stelle, was allerdings den Markterwartungen entsprach. Auch aufs Gesamtjahr betrachtet fiel das Wachstum moderat aus. Dennoch erreichte der Konzern trotz zyklischen Gegenwinds seine Ziele. Die Titel wurden bei Lang & Schwarz 0,2 Prozent höher getaxt.

Die SAP-Aktie wurde 0,7 Prozent fester getaxt. Hier sprach der Teilnehmer von einer Erholung, nachdem die Aktie im regulären Handel um 5,2 Prozent eingeknickt war. Auf die nach US-Handelsschluss veröffentlichten Cisco-Zahlen habe die SAP-Aktie nicht reagiert. Die Umsätze seien insgesamt sehr hoch gewesen.

Die Continental-Titel reagierten nicht auf die Zahlen von Mitbewerber Michelin und zeigten sich unverändert. Michelin hat für 2025 einen Gewinnrückgang verbucht, da der Umsatz durch geringere Volumen und einen stärkeren Euro belastet wurde. 

=== 
XDAX*    DAX     Veränderung 
22.15 Uhr  17.30 Uhr 
 
24.910    24.856   +0,2% 
===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

February 11, 2026 16:31 ET (21:31 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Favoritenwechsel
Das Börsenjahr 2026 ist für viele Anleger ernüchternd gestartet. Tech-Werte straucheln, der Nasdaq 100 tritt auf der Stelle und ausgerechnet alte Favoriten wie Microsoft und SAP rutschen zweistellig ab. KI ist plötzlich kein Rückenwind mehr, sondern ein Belastungsfaktor, weil Investoren beginnen, die finanzielle Nachhaltigkeit zu hinterfragen.

Gleichzeitig vollzieht sich an der Wall Street ein lautloser Favoritenwechsel. Während viele auf Wachstum setzen, feiern Value-Titel mit verlässlichen Cashflows ihr Comeback: Telekommunikation, Industrie, Energie, Pharma – die „Cashmaschinen“ der Realwirtschaft verdrängen hoch bewertete Hoffnungsträger.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau in dieses neue Marktbild passen: solide, günstig bewertet und mit attraktiver Dividende. Werte, die nicht nur laufende Erträge liefern, sondern auch bei Marktkorrekturen Sicherheit bieten.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Value-Zug 2026 endgültig abfährt!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit gratis verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.