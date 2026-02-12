Berlin - Vor Beginn der Münchner Sicherheitskonferenz wächst in Berlin die Sorge über die Folgen einer wachsenden Nähe zwischen Teilen der US-Republikaner und der AfD. "Die AfD-Vertreter reden Deutschland in den USA schlecht, machen sich europafeindliche Tendenzen in der US-Administration zu eigen und versuchen sich über Kulturkampf-Themen und krude Vergleiche mit US-innenpolitischen Themen anzubiedern", sagte der Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung, Metin Hakverdi (SPD), dem "Handelsblatt" (Donnerstagsausgabe).



Hakverdi warb für einen Dialog. "Ich pflege enge Kontakte in den USA, sowohl zu den Demokraten als auch zu den Republikanern, auch ins MAGA-Lager. Das ist im Interesse unseres Landes wichtig", sagte er. Ziel sei es, deutsche und europäische Positionen zu erklären und "Fehlwahrnehmungen im Gespräch zu korrigieren". Viele Republikaner seien mit der Außenpolitik ihres Präsidenten nicht einverstanden, sprächen das aber öffentlich nicht aus. Dennoch seien sie eine wichtige "Gegenkraft" gegen manche Entwicklungen im Weißen Haus.



Der außenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Adis Ahmetovic, sagte dem "Handelsblatt", Trump und sein enges Umfeld pflegten "eine gefährliche Nähe zur AfD - wie auch umgekehrt". Davor müsse man Deutschland und auch die EU schützen. "Es ist kein Geheimnis, dass Trump, AfD und Co. unseren Kontinent spalten und durch ein autoritäres System ersetzen wollen". Aufgabe der Bundesregierung und der Regierungsfraktionen müsse daher sein, "neue politische Partner in den USA zu finden und die bisherigen liberalen Kräfte weiter zu stärken". Die MAGA-Bewegung sei ein "klarer Gegner", sagte er.





