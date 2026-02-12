Die Aktie von BASF hat in den vergangenen Handelstagen weiteren Boden gut machen können. Der Chemieriese plant indes eine Neuausrichtung seines Berliner Standorts. Künftig sollen dort weniger Aufgaben angesiedelt sein, während zentrale Funktionen an einen neu entstehenden globalen Hub in Indien verlagert werden.Das Unternehmen begründete diesen Schritt mit strategischen Überlegungen: "Die Initiative ist Teil einer umfassenderen Transformation, die darauf abzielt, das Serviceportfolio zu schärfen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär