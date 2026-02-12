Gold bei 5.000 Dollar! Ein Unternehmen mit 37 Millionen Euro Bewertung

Anzeige / Werbung

Ein Gold-NPV von über 2 Mrd. US-Dollar - plus ein verstecktes Kupfer-Gold-Monster

Dieser Leitartikel wird im Auftrag von Fortune Bay Corp. veröffentlicht.

Willkommen zurück, liebe Leser!

Das hier ist keine normale Gold-Rallye.

Das ist ein Regimewechsel.

Wenn Gold an der Marke von 5.000 US-Dollar je Unze kratzt, interessiert sich der Markt nicht mehr für Theorien, Konzepte oder "spannende Explorationsstories". Kapital rotiert gnadenlos in Assets mit belastbarer Mathematik, klaren Genehmigungswegen und echten Wirtschaftlichkeitsstudien, die bei einer Neubewertung des Goldpreises explodieren.

Und genau hier steht Fortune Bay (WKN: A2ANHN) heute - leise, falsch bepreist und vom Markt ignoriert.

Seien wir direkt:

Mit rund 37 Mio. € Marktkapitalisierung ist Fortune Bay aktuell eine der eklatantesten Fehlbewertungen im Goldsektor.

Und wenn Sie einmal verstanden haben, warum, können Sie es nicht mehr übersehen.

Der Goldpreis verändert alles - und der Markt ist spat

Gold bei 5.000 Dollar ist kein Angst-Trade mehr.

Es geht um:

strukturelle Angebotsdefizite

monetäre Entwertung

Umschichtungen der Zentralbanken

Investoren, die Papierversprechen verlassen und harte, endliche Werte suchen

In jeder großen Gold-Superhausse kommt der Moment, in dem der Markt erkennt:

"Wir bewerten Unzen nicht mehr richtig."

Dieser Moment ist jetzt.

Und die größten Gewinner in dieser Phase sind fortgeschrittene Entwicklungsunternehmen - nicht Produzenten mit gedeckelten Margen und nicht Explorer, die noch Hoffnung bohren.

Fortune Bay sitzt exakt im Sweet Spot.

Goldfields: Ein Entwicklungsprojekt mit echten Kennzahlen

Das Flaggschiff von Fortune Bay ist das Goldfields-Goldprojekt in Saskatchewan - einer der weltweit besten Bergbau-Jurisdiktionen.

Das ist kein Greenfield-Traum.

Goldfields verfügt bereits über:

eine aktualisierte Preliminary Economic Assessment (PEA)

eine entrisikote Ressourcenbasis

bestehende Infrastruktur

einen klaren, beschleunigten Genehmigungsweg

und jetzt auch über vollständige Finanzierung bis zur Prefeasibility Study (PFS)

Die PEA, die alles verändert

Im September 2025 veröffentlichte Fortune Bay eine aktualisierte PEA, die Goldfields sofort aus der Masse herausgehoben hat.

Bei 2.600 US-$/oz Gold (Basisszenario):

Nachsteuer-NPV (5%): 610 Mio. US-$

Nachsteuer-IRR: 44%

Anfangskapital: 301 Mio. US-$

Minenlaufzeit: 14 Jahre

97% der Unzen als "Indicated" klassifiziert

Diese Zahlen allein platzieren Goldfields bereits unter den besten unerschlossenen Goldprojekten weltweit.

Doch heute zählt etwas anderes.

Goldfields ist ein Hebel - und der Hebel ist gewaltig

Die aktualisierte PEA zeigte klar die Sensitivität von Goldfields gegenüber dem Goldpreis.

Bei 3.650 US-$/oz Gold stiegen die Kennzahlen auf:

Nachsteuer-NPV (5%): 1,25 Mrd. US-$

IRR: 74%

Nachsteuer-Free-Cashflow: 1,82 Mrd. US-$

Und das Management nannte eine Kennzahl, die viele Investoren übersehen haben:

Jede Veränderung des Goldpreises um 100 US-$ verändert den Nachsteuer-NPV um ca. 61 Mio. US-$.

Jetzt rechnen Sie selbst.

Gold ist nicht mehr bei 3.650 Dollar.

Es flirtet mit 5.000 Dollar.

Das impliziert einen Nachsteuer-NPV deutlich über 2 Milliarden US-Dollar.

Ein Asset mit über 2 Mrd. US-$ NPV … bewertet mit 37 Mio. €

Hier wird es absurd.

Die gesamte Marktkapitalisierung von Fortune Bay liegt bei rund 37 Mio. €.

Das bedeutet:

Der Markt schreibt einem Multi-Milliarden-Goldasset kaum Wert zu

kaum Wert zu ignoriert den Entwicklungsstatus

ignoriert die Jurisdiktion

ignoriert den Genehmigungsfortschritt

ignoriert das Finanzierungsrisiko (weil es keines gibt)

Das ist keine Meinung.

Das ist ein Preisfehler.

Saskatchewan: Dort, wo Minen wirklich gebaut werden

Jurisdiktion schlägt Gehalt.

Goldfields liegt in Saskatchewan, einer der bergaufreundlichsten Regionen der Welt.

Warum das zählt:

Rechtsstaatlichkeit

transparente Genehmigungsverfahren

bergbaufreundliche Behörden

bestehende Infrastruktur

jahrzehntelange Minen-Historie

Noch wichtiger:

Goldfields ist bewusst auf unter 5.000 Tonnen pro Tag ausgelegt - und bleibt damit im beschleunigten provinziellen Genehmigungsrahmen.

Das ist kein Zufall, sondern disziplinierte Projektplanung.

Voll finanziert. Kein Überlebensrisiko.

Im November 2025 schloss Fortune Bay eine 8-Mio.-US-$ Bought-Deal-Finanzierung ab.

Diese Finanzierung:

deckt das gesamte 2026-Programm

finanziert PFS-Arbeiten und Bohrungen

treibt Umwelt- und Genehmigungsprozesse voran

ermöglicht sofortige Explorationsbohrungen

Kurz gesagt:

Kein Verwässerungsdruck.

Keine Notfinanzierungen.

Nur Umsetzung.

2026: Das Jahr der weiteren Entrisikung

Fortune Bay startet 2026 finanziert, fokussiert und operativ aktiv.

Laufende und geplante Arbeiten:

PFS-nahe geotechnische, metallurgische und hydrogeologische Programme

erweiterte metallurgische Tests bei SGS Lakefield

bei SGS Lakefield Abraum-Charakterisierung für Genehmigungen

für Genehmigungen fortgesetzte Umwelt-Basisstudien

formeller Dialog mit den Behörden in Saskatchewan

Near-Mine-Explorationsbohrungen zur Ressourcenerweiterung

Erste Bohrergebnisse werden im Q1 2026 erwartet.

Das ist jetzt eine Newsflow-Story.

Und dann ist da noch das, was der Markt nicht einmal sieht …

Die meisten Anleger halten Fortune Bay für einen Ein-Projekt-Goldentwickler.

Das ist falsch.

Denn im Portfolio schlummert Poma Rosa.

Poma Rosa: Die kostenlose Kupfer-Gold-Option

Fortune Bay besitzt 100% des Poma-Rosa-Projekts (ehemals Ixhuatán) im mexikanischen Bundesstaat Chiapas.

Und der Markt bewertet es faktisch mit null.

Was Poma Rosa bereits hat

NI-43-101-historische Goldressource von 1,7 Mio. Unzen ca. 1,0 Mio. Unzen @ 1,8 g/t (Measured & Indicated) ca. 0,7 Mio. Unzen @ 1,0 g/t (Inferred)

Straßen-, Bahn- und Luftanbindung

historisches Cu-Ag-Au-Bergbaugebiet

frühere Produktion bei Santa Fe, nur 5 km entfernt

Allein das ist substantiell.

Doch die eigentliche Story ist geologisch.

Ein geologisches Setup, das nach Porphyr schreit

Poma Rosa liegt in einer Umgebung, die zahlreichen der größten Kupfer-Gold-Porphyrsysteme der Welt ähnelt.

Vergleichbar mit:

Grasberg

Bingham Canyon

Kennzeichen:

flach einfallende Subduktion eines aseismischen Rückens

alkalische Intrusionen

epithermale, skarn- und porphyrische Mineralisierung

typisch für den oberen Teil eines großskaligen Cu-Au-Ag-Mo-Systems

Der entscheidende Punkt:

Es gab bisher keine moderne, geophysik-gestützte Kupferexploration bei Poma Rosa.

Frühere Arbeiten - u. a. von Linear Gold und Kinross Gold - fokussierten sich fast ausschließlich auf oberflächennahes Gold.

Und dennoch wurden zwischen 2004 und 2009 entdeckt:

das Campamento-Au-Ag-Epithermalsystem

der Cerro-La-Mina-Cu-Au-Porphyr-Prospekt

zahlreiche weitere mineralisierte Zonen

Das ist unvollendete Arbeit.

Warum der Markt hier komplett falsch liegt

Zum heutigen Kurs erhalten Anleger faktisch:

Goldfields (Kanada)

ein entwicklungsreifes Goldprojekt

>2 Mrd. US-$ implizierter NPV bei 5.000-$-Gold

bei 5.000-$-Gold voll finanzierte PFS-Entwicklung

Top-Jurisdiktion

aktive Bohr- und Genehmigungsarbeiten

Poma Rosa (Mexiko)

1,7 Mio. Unzen historische Goldressource

Porphyr-Potenzial im Distriktmaßstab

keine moderne Kupferexploration

hervorragende Infrastruktur

Für 37 Mio. €.

Das ist kein Normalzustand.

Das ist klassische Fehlbewertung in der Spätphase eines Zyklus.

Warum dieses Setup gefährlich ist im positiven Sinne

Späte Goldmärkte preisen Assets nicht langsam neu ein.

Sie springen.

Wenn Kapital in Entwicklungsprojekte mit echter Wirtschaftlichkeit rotiert, verdoppeln sich Bewertungen nicht - sie resetten.

Fortune Bay bietet:

unmittelbaren Goldhebel

klaren Entrisikungs-Pfad

mehrere Katalysatoren 2026

und eine kostenlose Kupfer-Gold-Option, die niemand modelliert

Schlusswort

Gold bei 5.000 Dollar zwingt den Markt zu Rechnungen, die er jahrelang vermieden hat.

Und wenn diese Rechnungen gemacht werden …

bleibt Fortune Bay nicht bei 37 Mio. €.

Es bleibt nicht ignoriert.

Und es gibt keine zweite Chance, früh dabei zu sein.

Das ist der Beginn einer Neubewertung.

