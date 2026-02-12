© Foto: Christoph Schmidt/dpaMcDonald's hat die Erwartungen bei Umsatz und Gewinn übertroffen - aber wie lange kann das Wachstum noch halten?Der Fast-Food-Riese meldete für das vierte Quartal einen bereinigten Gewinn von 3,12 US-Dollar pro Aktie und übertraf damit die Schätzungen der Wall Street von 3,05 US-Dollar. Der Umsatz lag bei 7 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Laut LSEG hatten Analysten im Durchschnitt nur mit 6,84 Milliarden US-Dollar gerechnet. Doch wie lange kann McDonald's dieses hohe Tempo halten? Das Wachstum wurde vor allem durch die Einführung neuer, preisgünstiger Angebote und durch erfolgreiche Werbekampagnen wie die "Grinch …Den vollständigen Artikel lesen
