Donnerstag, 12.02.2026
Drohnen, Robotik, E-Autos: Diese Hightech-Aktie könnte jetzt zünden
Desert Gold Ventures - die Aktie, die jetzt in den Fokus rückt

Es gibt Phasen an den Kapitalmärkten, in denen man das Gefühl hat, der Markt sei in einen leichten Dämmerzustand gefallen. Die Fakten liegen offen auf dem Tisch, die Perspektiven sind greifbar - und trotzdem bleibt die Bewertung eines Unternehmens weit hinter dem zurück, was klare Analysen nahelegt. Genau in dieser Situation befindet sich Desert Gold Ventures - noch. Aber es scheint sich nun etwas zu ändern. Das Handelsvolumen steigt und auch der Aktienkurs legt langsam zu. Wer dabei sein will, muss sich jetzt entscheiden. GBC Investment Research sieht bis zum Jahresende das Potenzial, dass sich der Wert der Aktie vervielfachen wird. Mehr dazu im Bericht.

Den vollständigen Artikel lesen ...

Favoritenwechsel
Das Börsenjahr 2026 ist für viele Anleger ernüchternd gestartet. Tech-Werte straucheln, der Nasdaq 100 tritt auf der Stelle und ausgerechnet alte Favoriten wie Microsoft und SAP rutschen zweistellig ab. KI ist plötzlich kein Rückenwind mehr, sondern ein Belastungsfaktor, weil Investoren beginnen, die finanzielle Nachhaltigkeit zu hinterfragen.

Gleichzeitig vollzieht sich an der Wall Street ein lautloser Favoritenwechsel. Während viele auf Wachstum setzen, feiern Value-Titel mit verlässlichen Cashflows ihr Comeback: Telekommunikation, Industrie, Energie, Pharma – die „Cashmaschinen“ der Realwirtschaft verdrängen hoch bewertete Hoffnungsträger.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau in dieses neue Marktbild passen: solide, günstig bewertet und mit attraktiver Dividende. Werte, die nicht nur laufende Erträge liefern, sondern auch bei Marktkorrekturen Sicherheit bieten.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Value-Zug 2026 endgültig abfährt!

