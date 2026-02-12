Starker Jahresauftakt, höhere Gewinnziele und zweistellige Zuwächse im Kerngeschäft: Siemens legt ein überzeugendes erstes Quartal vor und hebt die Prognose an. Die Aktie von Siemens war zuletzt bereits extrem stark gelaufen. Anfang Februar markierte das Papier bei gut 266 Euro ein neues Allzeithoch.Siemens hebt nach einem erfolgreichen Auftakt ins neue Geschäftsjahr seine Erwartungen für 2025/26 (Bilanzstichtag Ende September) an. Der Konzern rechnet nun damit, dass das Ergebnis je Aktie vor Effekten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär