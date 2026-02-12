EQS-News: CANCOM SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

CANCOM SE: Belebung setzt sich fort; CANCOM erfüllt Prognose 2025



12.02.2026

CANCOM SE: Belebung setzt sich fort; CANCOM erfüllt Prognose 2025 Der Konzernumsatz erreichte im Geschäftsjahr 2025 einen Wert von 1.711,7 Mio. € (Vorjahr: 1.737,6 Mio. €); Q4 25 Umsatz 484,0 Mio. € (Vorjahr: 479,7 Mio. €).

Das EBITDA 2025 betrug 102,5 Mio. € (Vorjahr: 113,0 Mio. €); Q4 25 EBITDA steigt 45,8% yoy auf 38,7 Mio. €.

Der operative Cashflow zum Jahresende erreichte den Wert von 139,8 Mio. €.

CANCOM erreicht die Prognose für 2025. München, 12. Februar 2026 - Die CANCOM Gruppe schließt das Geschäftsjahr 2025 durch eine anhaltende Belebung des Geschäfts im Schlussquartal im Rahmen der Prognose ab. Der Konzernumsatz 2025 lag, auf Grundlage vorläufiger Geschäftszahlen bei einem Wert von 1.711,7 Mio. € (Vorjahr: 1.737,6 Mio. €). Der Rohertrag stieg leicht auf 697,3 Mio. € (Vorjahr: 693,6 Mio. €). Das Konzern EBITDA erreichte den Wert von 102,5 Mio. € (Vorjahr: 113,0 Mio. €). Mit einem EBITA von 47,8 Mio. € (Vorjahr: 59,6 Mio. €) lagen alle relevanten Leistungskriterien innerhalb der Prognosespanne für das Geschäftsjahr 2025. Beim operativen Cashflow 2025 wurde ein Wert von 139,8 Mio. € (Vorjahr: 192,9 Mio. €) erreicht. Der Geschäftsbericht 2025 und die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 der CANCOM Gruppe werden am 26. März 2026 veröffentlicht. ________________________________ Über CANCOM

Über CANCOM

Als führender Digital Business Provider begleitet CANCOM Unternehmen, Organisationen und den öffentlichen Sektor in die digitale Zukunft. Das Leistungs- und Lösungsspektrum umfasst sowohl klassische Systemhaus-IT-Lösungen als auch datenbasierte Digital Solutions, Managed Services sowie Cloud Dienste. Mit Leidenschaft und Technologie begleiten wir die Digitale Evolution unserer Kunden und unterstützen sie dabei, die Komplexität ihrer IT zu reduzieren und neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Dafür bieten wir ein ganzheitliches Portfolio für alle IT- und Business-Anforderungen. Das Angebot der CANCOM Gruppe umfasst innovative Lösungen in den Bereichen Artificial Intelligence, Security & Network, Datacenter & Cloud, IoT-Solutions sowie Modern Workplace und enthält Dienste für den gesamten IT-Lifecycle - von der Bereitstellung von IT-Infrastrukturen, über die Planung und Integration, bis hin zu Support-, Managed Services und XaaS. Kunden profitieren dabei von der umfangreichen Expertise, mit der ihre vielfältigen Anforderungen in konkrete branchenspezifische IT-Lösungen übersetzt werden, um ihren Geschäftserfolg maßgeblich zu fördern. Die über 5.600 Mitarbeiter der international tätigen CANCOM Gruppe mit rund 80 Standorten in der DACH-Region, Belgien, der Slowakei, Rumänien und Tschechien sowie ein leistungsfähiges Partnernetzwerk gewährleisten Marktpräsenz und Kundennähe. Die CANCOM Gruppe wird von Rüdiger Rath (CEO) und Thomas Stark (CFO) geführt. Der Hauptsitz des Unternehmens ist in München. CANCOM erwirtschaftete 2024 einen Jahresumsatz von rund 1,7 Milliarden Euro. Die Konzern-Muttergesellschaft CANCOM SE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im TecDAX und SDAX (ISIN DE0005419105) notiert.

