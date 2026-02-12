Batteriespeicher im Saisonbetrieb: Je nach Geschäftsmodell ist der Batteriespeichereinsatz sehr saisonal geprägt. In Hamburg wird ein 4-Megawatt-Speicher im Sommer an der Börse vermarktet und kappt im Winter die Stromspitzen des Verkehrsbetriebs. Ein sinnvolles Modell mit administrativen Hürden. Am Busbetriebshof Alsterdorf der Hamburger Hochbahn steht ein Batteriespeicher mit einer Leistung von 4 Megawatt und einer Kapazität von 4,6 Megawattstunden. Er hat die Aufgabe, die Lastspitzen im Verteilnetz in Hochlastzeitfenstern möglichst niedrig zu halten. Ohne die "Energiesparbüchse" der Hochbahn ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland