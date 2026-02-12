Glarus - Die Glarner Kantonalbank (GLKB) hat 2025 etwas weniger Gewinn gemacht. Vor allem im Zinsengeschäft machte sich die Rückkehr zum Null-Prozent-Leitzins durch die Schweizerische Nationalbank (SNB) bemerkbar. Der Geschäftserfolg als Mass für das operative Ergebnis kam im vergangenen Jahr bei 25,9 Millionen Franken zu liegen, 10 Prozent unter dem Vorjahreswert. Unter dem Strich blieb ein Reingewinn von 21,8 Millionen Franken, was einen Rückgang ...Den vollständigen Artikel lesen ...
