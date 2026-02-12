Anzeige
Donnerstag, 12.02.2026
Top-Ergebnisse: 1,75 g/t Gold über 30,4 Meter + massives Tagebau-Potenzial
WKN: A2PA1W | ISIN: CA75339A1012
Rapid Dose Therapeutics beginnt den Handel an der OTCQB in den USA unter dem Symbol RDTCF

DJ PTA-News: Rapid Dose Therapeutics Inc.: Rapid Dose Therapeutics beginnt den Handel an der OTCQB in den USA unter dem Symbol RDTCF

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Rapid Dose Therapeutics Inc.: Rapid Dose Therapeutics beginnt den Handel an der OTCQB in den USA unter dem Symbol RDTCF

Burlington (pta000/12.02.2026/08:46 UTC+1)

Rapid Dose Therapeutics beginnt den Handel an der OTCQB in den USA unter dem Symbol RDTCF und erweitert damit den Zugang für US-amerikanische Investoren aus den Bereichen Gesundheitswesen und Biotechnologie.

Burlington, Ontario - 11. Februar 2026 - Rapid Dose Therapeutics Corp. ("RDT" oder das "Unternehmen") (CSE: DOSE; OTCQB: RDTCF), ein kanadisches Biotechnologieunternehmen, das durch Innovationen die Arzneimittelverabreichung revolutioniert, gab heute bekannt, dass seine Stammaktien nun in den Vereinigten Staaten am OTCQB Venture Market unter dem Tickersymbol RDTCF gehandelt werden.

Die Notierung an der OTCQB erweitert die Präsenz von Rapid Dose Therapeutics auf den US-Kapitalmärkten, indem sie die Zugänglichkeit und Sichtbarkeit für amerikanische Investoren erhöht und gleichzeitig direkten Zugang zu den Aktien des Unternehmens bietet, die Liquidität verbessert, die Marktbeteiligung erweitert und die Zusammenarbeit mit der nordamerikanischen Life-Science-Investorengemeinschaft stärkt.

"Der Handel an der OTCQB stärkt unsere Sichtbarkeit bei US-Investoren und steht im Einklang mit unserer langfristigen Strategie, Wachstum, Partnerschaften und Kommerzialisierung in mehreren Branchen zu unterstützen", sagte Mark Upsdell, CEO von Rapid Dose Therapeutics. "Angesichts der wachsenden Nachfrage nach innovativen Arzneimittelverabreichungssystemen und unserem expandierenden QuickStrip-Portfolio an oralen Dünnfilmen versetzt dieser Meilenstein Rapid Dose Therapeutics in die Lage, sein Wachstum zu beschleunigen und langfristigen Shareholder Value zu schaffen."

Das Flaggschiffprodukt des Unternehmens, QuickStrip, ist ein schnell löslicher oraler Dünnfilm, der eine kontrollierte Dosis von Wirkstoffen durch sublinguale oder bukkale Absorption abgibt und eine zuverlässige, diskrete und einfach anzuwendende Verabreichungsmethode bietet.

Der OTCQB Venture Market, der von der OTC Markets Group betrieben wird, richtet sich an Wachstumsunternehmen und aufstrebende Unternehmen, die eine transparente Finanzberichterstattung pflegen und die geltenden Compliance-Standards erfüllen, wodurch Investoren mehr Vertrauen und Marktintegrität erhalten.

Rapid Dose Therapeutics wird weiterhin in Kanada an der Canadian Securities Exchange (CSE) unter dem Symbol DOSE gehandelt.

Weitere Informationen zu Rapid Dose Therapeutics auf dem OTCQB finden Sie unter: https://www.otcmarkets.com/stock/ RDTCF/profile

Über Rapid Dose Therapeutics Corp.

Rapid Dose Therapeutics ist ein kanadisches Biotechnologieunternehmen, das durch Innovationen die Verabreichung von Medikamenten revolutioniert. Das Flaggschiffprodukt des Unternehmens, QuickStrip, ist eine dünne, oral lösliche Folie, die mit einer unbegrenzten Anzahl von Wirkstoffen, darunter Nutrazeutika, Arzneimittel und Impfstoffe, imprägniert werden kann. Diese Wirkstoffe werden schnell in den Blutkreislauf abgegeben, wodurch sie rasch ihre Wirkung entfalten.

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.rapid-dose.com.

Kontakt

Mark Upsdell, CEO

investorrelations@rapid-dose.com

+1 416 477 1052

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Rapid Dose Therapeutics Inc. 
           1121 Walkers Line 
           ON L7N 2 Burlington 
           Kanada 
Ansprechpartner:   Mark Upsdell 
Tel.:         +1 (416) 477-1052 
E-Mail:        mupsdell@rapid-dose.com 
Website:       www.rapid-dose.com 
ISIN(s):       CA75339A1012 (Aktie) 
Börse(n):       - 
Weitere        CSE Canadian Securities Exchange 
Handelsplätze:

[ source: https://www.pressetext.com/news/1770882360037 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

February 12, 2026 02:46 ET (07:46 GMT)

© 2026 Dow Jones News
