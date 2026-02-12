© Foto: Siemens AGSiemens hebt die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an: Der Anstieg der Nachfrage nach Fabrikautomatisierung und Elektrifizierung hilft, negative Währungseinflüsse auszugleichen. Die Aktie setzt ihre Rekordjagd fort.Die Nachfrage nach Fabrikautomatisierung und Elektrifizierungsprodukten brummt und beschert dem deutschen Industrieriesen Siemens gute Geschäfte. Die Münchener haben ihre Gewinnprognose für das Geschäftsjahr 2026 angehoben und erwartet nun einen Gewinn von bis zu 11,10 Euro pro Aktie, nachdem der bisherige Höchstwert bei 11,00 Euro lag. Für das erste Quartal übertraf Siemens die Erwartungen der Analysten im Kerngeschäft. So stieg der industrielle Gewinn um 15 Prozent auf 2,9 …Den vollständigen Artikel lesen
