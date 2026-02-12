Carl Zeiss Meditec hat im 1. Quartal 2025/26 (bis 31. Dezember 2025) einen schwachen Start hingelegt:Der Umsatz sank auf 467,0 Mio. € (Vorjahr: 490,5 Mio. € / -4,8%), währungsbereinigt lag der Rückgang bei -0,7%. Noch deutlicher trifft es die Profitabilität: EBITA 8,1 Mio. € nach 35,2 Mio. €, die EBITA-Marge rutscht auf 1,7% (Vorjahr: 7,2%). Für Anleger ist das das entscheidende Signal: Nicht der Umsatz ist das Problem - sondern der massive Margenabriss. Carl Zeiss Meditec China & USA als Bremsklötze: Investitionsflaute trifft Medtech Finanzvorstand Justus Felix Wehmer macht ein Umfeld aus geopolitischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
