Hamburg (www.anleihencheck.de) - The NAGA Group veröffentlicht vorläufige FY 2025 Finanzzahlen - AnleihenewsThe NAGA Group AG (ISIN DE000A41YCM0/ WKN A41YCM), die Multi-Asset-Fintech-Gruppe hinter der NAGA-SuperApp "Naga One", gibt heute die vorläufigen Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 bekannt. Trotz eines strukturell herausfordernden Marktumfelds konnte die Gruppe ihre Kundenbasis erweitern, die operative Transformation vorantreiben und ein positives EBITDA erzielen - und sich zugleich für eine beschleunigte Profitabilität im Jahr 2026 positionieren. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
