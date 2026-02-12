Die Kosten für Agrarvoltaik übersteigen die landwirtschaftlichen Vorteile bei weitem, sagen Forscher des Thünen-Instituts für Agrartechnologie. Das lässt Zweifel an Subventionen aufkommen und macht die Notwendigkeit kostengünstigerer Systemkonzepte deutlich. pv magazine Global Wenn man die Kosten für den Erhalt von Flächen in die Modellierung der Stromgestehungskosten für Agrivoltaik-Projekte einbezieht, lassen sich solche Anlagen wirtschaftlich kaum rechtfertigen. Entsprechend seien pauschale Förderungen solcher Systeme wenig zielführend. Etwa so lassen sich die Ergebnisse einer Forschungsgruppe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
