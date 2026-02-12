Der Gewinn von Mercedes-Benz ist im Jahr 2025 um mehr als die Hälfte eingebrochen. Zudem enttäuscht der Autobauer seine Aktionäre mit einer Dividendenkürzung. Investoren fragen sich nun, ob der Tiefpunkt bereits erreicht ist. Nach Jahren hoher Ausschüttungen müssen die Aktionäre von Mercedes-Benz einen deutlichen Dämpfer verkraften. Sinkende Gewinne, schwächere Verkäufe und geopolitische Belastungen zwingen den Autobauer zu einer vorsichtigeren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
