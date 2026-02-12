DAX startet dank Siemens mit deutlichem Plus in den Handel

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich am Vormittag fester. Auch die großen US-Indizes präsentieren sich vorbörslich stabil bis leicht höher, während der europäische Leitindex Euro Stoxx 50 moderat zulegt. Lediglich aus Asien kommen schwächere Vorgaben: Der japanische Nikkei 225 notiert im Minus.

Makroökonomischer Überblick Auf der Makroseite bleibt es am Donnerstag vergleichsweise ruhig. Marktbewegende Konjunkturdaten stehen heute weder in Europa noch in den USA auf der Agenda. Entsprechend richtet sich die Aufmerksamkeit fast vollständig auf die laufende Berichtssaison. Erst zum Wochenausklang dürften neue Inflationsdaten aus den USA wieder stärker geldpolitische Erwartungen beeinflussen.

Die Aktie startet mit deutlichem Rückenwind. Der Technologiekonzern hat nach einem starken Auftakt ins Geschäftsjahr seine Prognose angehoben. Vor allem das Digitalgeschäft, Smart Infrastructure und die Zugsparte überzeugten mit kräftigen Auftragseingängen und steigenden Margen. Die operative Entwicklung signalisiert, dass Siemens trotz Währungsgegenwinds profitabel wächst und seine Transformation weiter vorantreibt. Mercedes-Benz

Ganz anders das Bild beim Stuttgarter Autobauer: Die Aktie steht unter Druck. Ein spürbarer Gewinneinbruch im vergangenen Jahr sowie enttäuschende Perspektiven für die Profitabilität der Autosparte belasten die Stimmung. Zwar fällt die Dividendenkürzung moderater aus als befürchtet, doch die schwächere operative Dynamik sorgt für Zurückhaltung - auch andere Autowerte geraten dadurch unter Druck. Hermès

Der französische Luxuskonzern zeigt sich fester. Eine robuste Nachfrage nach Lederwaren, insbesondere im Kerngeschäft, hat Umsatz und operativen Gewinn stärker steigen lassen als erwartet. Preiserhöhungen und zweistellige Wachstumsraten in Europa unterstreichen die Preissetzungsmacht des Konzerns, auch wenn die Dividende hinter hohen Markterwartungen zurückbleibt.

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX Bull UN1URK 9,86 24111,448523 Punkte 24,66 Open End DAX Bull UN14TL 18,66 23219,251275 Punkte 13,2 Open End DAX Bear UG2Y9C 11,06 26173,612376 Punkte 22,92 Open End Silber Bull UN4F5E 5,08 78,032824 USD 13,31 Open End X-DAX Bear UG2UNK 6,92 25736,99638 Punkte 37,78 Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag GE Vernova Inc. Call UG7QHT 4,09 1000,00 USD 5,7 17.06.2026 Mercedes-Benz AG Call HD6Q9F 0,30 60,00 EUR 6,61 23.12.2026 DAX Call UG2LSJ 0,35 26800,00 Punkte 53,01 20.03.2026 Qualcomm Inc. Call UG87Z 0,55 220,00 USD 4,8 16.06.2027 Siemens AG Put UG77WV 0,65 200,00 EUR 5,27 23.12.2026

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit DAX Long HD6QGE 2,30 22097,589806 Punkte 9 Open End DAX Short UG6H7S 1,75 26512,613231 Punkte -15 Open End DAX Long UG6P3G 1,83 23202,367148 Punkte 15 Open End Siemens AG Long HC7CAE 5,21 205,039135 EUR 5 Open End Nasdaq 100 Long HD6S25 11,15 16804,950452 Punkte 3 Open End

