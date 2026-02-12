DAX startet dank Siemens mit deutlichem Plus in den Handel

Makroökonomischer Überblick
Auf der Makroseite bleibt es am Donnerstag vergleichsweise ruhig. Marktbewegende Konjunkturdaten stehen heute weder in Europa noch in den USA auf der Agenda. Entsprechend richtet sich die Aufmerksamkeit fast vollständig auf die laufende Berichtssaison. Erst zum Wochenausklang dürften neue Inflationsdaten aus den USA wieder stärker geldpolitische Erwartungen beeinflussen.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Siemens
Die Aktie startet mit deutlichem Rückenwind. Der Technologiekonzern hat nach einem starken Auftakt ins Geschäftsjahr seine Prognose angehoben. Vor allem das Digitalgeschäft, Smart Infrastructure und die Zugsparte überzeugten mit kräftigen Auftragseingängen und steigenden Margen. Die operative Entwicklung signalisiert, dass Siemens trotz Währungsgegenwinds profitabel wächst und seine Transformation weiter vorantreibt.
Mercedes-Benz
Ganz anders das Bild beim Stuttgarter Autobauer: Die Aktie steht unter Druck. Ein spürbarer Gewinneinbruch im vergangenen Jahr sowie enttäuschende Perspektiven für die Profitabilität der Autosparte belasten die Stimmung. Zwar fällt die Dividendenkürzung moderater aus als befürchtet, doch die schwächere operative Dynamik sorgt für Zurückhaltung - auch andere Autowerte geraten dadurch unter Druck.
Hermès
Der französische Luxuskonzern zeigt sich fester. Eine robuste Nachfrage nach Lederwaren, insbesondere im Kerngeschäft, hat Umsatz und operativen Gewinn stärker steigen lassen als erwartet. Preiserhöhungen und zweistellige Wachstumsraten in Europa unterstreichen die Preissetzungsmacht des Konzerns, auch wenn die Dividende hinter hohen Markterwartungen zurückbleibt.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX
|Bull
|UN1URK
|9,86
|24111,448523 Punkte
|24,66
|Open End
|DAX
|Bull
|UN14TL
|18,66
|23219,251275 Punkte
|13,2
|Open End
|DAX
|Bear
|UG2Y9C
|11,06
|26173,612376 Punkte
|22,92
|Open End
|Silber
|Bull
|UN4F5E
|5,08
|78,032824 USD
|13,31
|Open End
|X-DAX
|Bear
|UG2UNK
|6,92
|25736,99638 Punkte
|37,78
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 12.02.2026; 09:35 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|GE Vernova Inc.
|Call
|UG7QHT
|4,09
|1000,00 USD
|5,7
|17.06.2026
|Mercedes-Benz AG
|Call
|HD6Q9F
|0,30
|60,00 EUR
|6,61
|23.12.2026
|DAX
|Call
|UG2LSJ
|0,35
|26800,00 Punkte
|53,01
|20.03.2026
|Qualcomm Inc.
|Call
|UG87Z
|0,55
|220,00 USD
|4,8
|16.06.2027
|Siemens AG
|Put
|UG77WV
|0,65
|200,00 EUR
|5,27
|23.12.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 12.02.2026; 09:45 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|DAX
|Long
|HD6QGE
|2,30
|22097,589806 Punkte
|9
|Open End
|DAX
|Short
|UG6H7S
|1,75
|26512,613231 Punkte
|-15
|Open End
|DAX
|Long
|UG6P3G
|1,83
|23202,367148 Punkte
|15
|Open End
|Siemens AG
|Long
|HC7CAE
|5,21
|205,039135 EUR
|5
|Open End
|Nasdaq 100
|Long
|HD6S25
|11,15
|16804,950452 Punkte
|3
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 12.02.2026; 09:50 Uhr;
Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!
Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.
Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Funktionsweisen der Produkte: https://blog.onemarkets.de/funktionsweisen