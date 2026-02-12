Anzeige
Donnerstag, 12.02.2026
Top-Ergebnisse: 1,75 g/t Gold über 30,4 Meter + massives Tagebau-Potenzial
WKN: 723610 | ISIN: DE0007236101
Xetra
12.02.26 | 11:16
270,00 Euro
+5,37 % +13,75
12.02.2026 10:09 Uhr
DAX startet dank Siemens mit deutlichem Plus in den Handel

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich am Vormittag fester. Auch die großen US-Indizes präsentieren sich vorbörslich stabil bis leicht höher, während der europäische Leitindex Euro Stoxx 50 moderat zulegt. Lediglich aus Asien kommen schwächere Vorgaben: Der japanische Nikkei 225 notiert im Minus.

Makroökonomischer Überblick

Auf der Makroseite bleibt es am Donnerstag vergleichsweise ruhig. Marktbewegende Konjunkturdaten stehen heute weder in Europa noch in den USA auf der Agenda. Entsprechend richtet sich die Aufmerksamkeit fast vollständig auf die laufende Berichtssaison. Erst zum Wochenausklang dürften neue Inflationsdaten aus den USA wieder stärker geldpolitische Erwartungen beeinflussen.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Siemens
Die Aktie startet mit deutlichem Rückenwind. Der Technologiekonzern hat nach einem starken Auftakt ins Geschäftsjahr seine Prognose angehoben. Vor allem das Digitalgeschäft, Smart Infrastructure und die Zugsparte überzeugten mit kräftigen Auftragseingängen und steigenden Margen. Die operative Entwicklung signalisiert, dass Siemens trotz Währungsgegenwinds profitabel wächst und seine Transformation weiter vorantreibt.

Mercedes-Benz
Ganz anders das Bild beim Stuttgarter Autobauer: Die Aktie steht unter Druck. Ein spürbarer Gewinneinbruch im vergangenen Jahr sowie enttäuschende Perspektiven für die Profitabilität der Autosparte belasten die Stimmung. Zwar fällt die Dividendenkürzung moderater aus als befürchtet, doch die schwächere operative Dynamik sorgt für Zurückhaltung - auch andere Autowerte geraten dadurch unter Druck.

Hermès
Der französische Luxuskonzern zeigt sich fester. Eine robuste Nachfrage nach Lederwaren, insbesondere im Kerngeschäft, hat Umsatz und operativen Gewinn stärker steigen lassen als erwartet. Preiserhöhungen und zweistellige Wachstumsraten in Europa unterstreichen die Preissetzungsmacht des Konzerns, auch wenn die Dividende hinter hohen Markterwartungen zurückbleibt.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit
DAX Bull UN1URK 9,86 24111,448523 Punkte 24,66 Open End
DAX Bull UN14TL 18,66 23219,251275 Punkte 13,2 Open End
DAX Bear UG2Y9C 11,06 26173,612376 Punkte 22,92 Open End
Silber Bull UN4F5E 5,08 78,032824 USD 13,31 Open End
X-DAX Bear UG2UNK 6,92 25736,99638 Punkte 37,78 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 12.02.2026; 09:35 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag
GE Vernova Inc. Call UG7QHT 4,09 1000,00 USD 5,7 17.06.2026
Mercedes-Benz AG Call HD6Q9F 0,30 60,00 EUR 6,61 23.12.2026
DAX Call UG2LSJ 0,35 26800,00 Punkte 53,01 20.03.2026
Qualcomm Inc. Call UG87Z 0,55 220,00 USD 4,8 16.06.2027
Siemens AG Put UG77WV 0,65 200,00 EUR 5,27 23.12.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 12.02.2026; 09:45 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit
DAX Long HD6QGE 2,30 22097,589806 Punkte 9 Open End
DAX Short UG6H7S 1,75 26512,613231 Punkte -15 Open End
DAX Long UG6P3G 1,83 23202,367148 Punkte 15 Open End
Siemens AG Long HC7CAE 5,21 205,039135 EUR 5 Open End
Nasdaq 100 Long HD6S25 11,15 16804,950452 Punkte 3 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 12.02.2026; 09:50 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

