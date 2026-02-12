PARIS (dpa-AFX Broker) - EssilorLuxottica haben am Donnerstag im frühen Handel deutlich im Plus gelegen. Zuletzt gewann die Aktie 6,1 Prozent. Sie stemmte sich damit gegen den Abwärtstrend seit November vergangenen Jahres, der den Kurs in der Spitze von über 320 auf rund 250 Euro gedrückt hatte.

Der Brillenkonzern hatte im vergangenen Jahr bei Umsatz und Gewinn unerwartet stark zugelegt. Entsprechend positiv äußerten sich Analysten. Bei Barclays war von einem eindrucksvollen vierten Quartal die Rede. Der längerfristige Ausblick sollte die Bedenken hinsichtlich der Margen beenden. Das Unternehmen profitiere von der positiven Preisentwicklung dank der "Smartbrillen" wie auch von sinkenden Kosten./mf/mis

