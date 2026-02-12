Kapitalzuführung und Anleihen-Restrukturierung
Die LR Health & Beauty SE hat sich mit Anleihegläubigern, die mehr als zwei Drittel der Anleihe 2024/28 (ISIN: NO0013149658) halten, sowie mit der Aktionärin Evoco auf eine umfassende Restrukturierung von Anleihe und Kapitalstruktur verständigt. Kern der Vereinbarung ist eine Kapitalzuführung in Höhe von insgesamt 20 Mio. Euro, bestehend aus 10 Mio. Euro Eigenkapital und 10 Mio. Euro neuen vorrangig besicherten Anleihen ("New Money Senior Bonds"). Zudem soll die Schuldenstruktur erheblich reduziert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
