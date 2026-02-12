Berlin - Die Grünen haben dementiert, Alt-Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) für das Amt der Bundespräsidentin vorschlagen zu wollen. "Angela Merkel hat sich ja schon selbst geäußert. Da ist nichts dran", sagte Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann der "Rheinischen Post" (Freitagausgabe). "Zur Bundespräsidentenwahl ist bei uns zum jetzigen Zeitpunkt weder etwas besprochen noch entschieden", sagte sie.



Merkel hatte ebenfalls die Spekulationen zurückgewiesen. "Das ist abwegig", antwortete eine Sprecherin aus dem Büro von Bundeskanzlerin a. D. Merkel auf eine Anfrage des "Tagesspiegel" (Freitagausgabe).



Zuvor hatte die "Bild" geschrieben, in der CDU-Spitze gebe es die Sorge, dass die Grünen der CDU Angela Merkel als Bundespräsidentin vorschlagen könnten. Bisher hat kein Bundeskanzler nach seiner Amtszeit das Amt des Bundespräsidenten übernommen.



Die Bundesversammlung soll Anfang 2027 über die Nachfolge von Frank-Walter Steinmeier entscheiden. Die Union dürfte die größte Fraktion stellen. Immer wieder wird der Ruf nach einem ersten weiblichen Staatsoberhaupt laut.





