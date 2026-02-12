Emyria öffnet sich für Europa - Frankfurt-Listing als nächster Wachstumsschritt

Anzeige / Werbung

Emyria Limited (WKN: A3EEM1 | ISIN: AU0000073645) startet ein strukturiertes Investorenprogramm in Europa. Ziel ist es, die internationale Aktionärsbasis zu erweitern und die Bekanntheit des integrierten, erstattungsbasierten Geschäftsmodells im Bereich psychischer Gesundheit zu steigern. Parallel dazu werden die Emyria-Wertpapiere künftig über den Frankfurt Open Market gehandelt. Damit schafft das Unternehmen eine zusätzliche Handelsplattform neben der ASX-Notierung.

Europa gilt als eine der aktivsten Regionen für Gesundheitsinnovationen, institutionelle Kapitalallokation und erstattungsgetriebene Versorgungsmodelle - besonders im Bereich Mental Health und Neurowissenschaften. Institutionelle und spezialisierte Investoren richten ihren Fokus zunehmend auf skalierbare, evidenzbasierte Therapieplattformen mit klinischer Validierung, regulatorischer Einbindung und bestehender Versorgungsinfrastruktur.

Die Präsenz im Frankfurter Open Market soll den Zugang europäischer Investoren verbessern, die lokale Sichtbarkeit erhöhen und neue Beteiligungswege eröffnen. Gleichzeitig ermöglicht sie ein Bewertungs-Benchmarking mit internationalen Mental-Health-Unternehmen und unterstützt die langfristige Liquidität - ergänzend zur ASX-Notierung. Wichtig: Die Notierung im Frankfurt Open Market bringt keine zusätzlichen regulatorischen Anforderungen oder laufenden administrativen Kosten mit sich.

Zu den Kernpunkten der Initiative zählen der Start eines europäischen Investorenprogramms, die Handelbarkeit der EMD-Aktien in Frankfurt unter dem Ticker (FSE:Q84) sowie der Zugang zum zweitgrößten Börsenplatz Europas. Die Maßnahme passt zur wachsenden europäischen Nachfrage nach innovativen, evidenzbasierten und erstattungsfähigen Therapien - darunter auch neue Behandlungsansätze für Depressionen und PTSD. Unterstützt wird Emyria künftig von Dr Reuter Investor Relations mit Fokus auf die DACH-Region. Der Schritt folgt auf eine Phase beschleunigten operativen Wachstums mit langfristig belastbaren klinischen Ergebnissen, starkem Quartalsumsatzwachstum, einem multi-staatlichen Empax-Kliniknetzwerk und dualen Erstattungspfaden über private und staatliche Kostenträger.

Operative Dynamik als Fundament für internationale Investoren

Executive Chairman Greg Hutchinson betont:

"Emyria hat eine Entwicklungsphase erreicht, in der unser nationales Kliniknetzwerk, das beschleunigte Umsatzwachstum, die dualen Erstattungspfade und die belastbaren Real-World-PTSD-Ergebnisse uns für ein breiteres internationales Engagement positionieren. Die Aufnahme einer strukturierten europäischen Investorenansprache ist eine logische Erweiterung unserer Strategie, die Zugänglichkeit für institutionelle und spezialisierte Gesundheitsinvestoren zu verbessern, während unser operativer Fokus weiterhin klar auf dem liegt, was uns bis hierher gebracht hat. Das sind klinische Umsetzung, nachhaltige Patientenergebnisse, disziplinierte Expansion und die fortlaufende Erweiterung der Erstattungspfade."

Zur operativen Unterstützung der europäischen Aktivitäten hat Emyria Dr Reuter Investor Relations mandatiert. Die auf Life-Sciences-Unternehmen spezialisierte Agentur verfügt über Erfahrung mit ASX-notierten Gesellschaften und dem Aufbau langfristiger Investorenbeziehungen in europäischen Kapitalmärkten, insbesondere im DACH-Raum.

Dr Eva Reuter, CEO von Dr Reuter Investor Relations, erklärt:

"Der Beitritt von Emyria zum Frankfurt Open Market erfolgt zu einer Zeit, in der das institutionelle und spezialisierte Interesse in Europa an Therapien der nächsten Generation im Bereich psychische Gesundheit deutlich zunimmt. In ganz Europa richtet sich die Aufmerksamkeit der Investoren zunehmend auf die klinische Dynamik in Bereichen wie psychedelisch unterstützten Ansätzen bei Depression und PTSD - gestützt durch laufende klinische Programme in der Region, darunter der europäische Arm des Phase-3-Psilocybin-Programms von COMPASS Pathways bei therapieresistenter Depression sowie europäische Studien zur MDMA-gestützten Psychotherapie. Zudem positioniert sich Emyria damit neben Branchenkollegen, die bereits am Frankfurt Open Market gehandelt werden."

-

Quellen:

https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03055805-6A1311725&v=undefined

Lassen Sie sich in den Verteiler für Bioxyne oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Bioxyne" oder "Nebenwerte".

Emyria Ltd

ISIN: AU0000073645

https://emyria.com

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Emyria existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Emyria. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Emyria können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Emyria einsehen: https://emyria.com/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Emyria vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Emyria öffnet sich für Europa - Frankfurt-Listing als nächster Wachstumsschritt appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: AU0000073645