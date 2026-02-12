Die gestern veröffentlichten Jahreszahlen der Deutschen Börse stellen einen neuen Rekord dar. Auch was die Ausschüttungen angeht, haben Aktionäre nichts zu meckern. Allerdings braucht es mehr, um sich aus dem Abwärtstrend endlich wieder herauszuarbeiten.Seit Jahren liefert die Deutsche Börse verlässlich ab und präsentierte diese Woche für das vergangene Jahr mit einem Erlösanstieg auf 5,2 Milliarden Euro und einem EBITDA von 3,51 Milliarden Euro neue Rekorde. Der Nettogewinn war mit 2,1 Milliarden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
