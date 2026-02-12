Siemens hat mit seinen Zahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2026/2027 die Erwartungen der Märkte übertroffen und die Gewinnprognose angehoben. Die Aktie sprang daraufhin auf ein neues Rekordhoch. Geht die Rally weiter? Das DAX-Schwergewicht Siemens profitiert zunehmend von der starken Nachfrage nach Industrie-Software, Automatisierungslösungen und Infrastruktur für Rechenzentren - ein Mix, der dem Unternehmen neue Wachstumsimpulse verleiht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
