Eine Quellensichtung von SUMCO bestätigt unsere ursprüngliche Einschätzung für 2026. Während die Nachfrage nach fortschrittlichen 300-mm-Wafern strukturell unterstützt bleibt, wird die Verarbeitung von Altbeständen voraussichtlich weiterhin die Waferabnahmevolumina bis 2026 belasten, insbesondere in den Segmenten der nicht-fortschrittlichen 300 mm und 200 mm. Für Siltronic bedeutet dies ein schwaches erstes Halbjahr, mit nur allmählichen und moderaten Verbesserungen im zweiten Halbjahr, während die Bestände abgebaut werden. Bei weiterhin niedrigen Volumina und noch nicht reflationären Preisen, erhöhten Abschreibungen infolge des FabNext-Hochlaufs sowie zusätzlichen Währungsgegenwinden erwarten wir, dass das Ergebnis im Jahr 2026 negativ bleibt und sich gegenüber 2025 voraussichtlich weiter verschlechtert, bevor eine Erholung einsetzt. Daher bestätigen wir unsere HALTEN-Empfehlung und belassen unser Kursziel bei 51,00 EUR, bis klarere Hinweise auf den Abbau von Beständen, insbesondere in den Legacy Segmenten, vorliegen, bevor wir optimistischer werden. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/siltronic-ag





© 2026 mwb research