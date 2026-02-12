FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 12.02.2026 - 11.00 am
- EXANE BNP CUTS BP TO 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - PRICE TARGET 465 PENCE - GOLDMAN RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 16496 (16389) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS BP TO 'REDUCE' - PRICE TARGET 430 PENCE - JEFFERIES CUTS HGCAPITAL TRUST TO 'UNDERPERFORM' (HOLD) - JPMORGAN RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 590 (570) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES SMURFIT WESTROCK TARGET TO 5000 (4300) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN REINITIATES UNITE GROUP WITH 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 725 PENCE - PANMURE LIBERUM RAISES ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 350 (240) PENCE - 'BUY'
