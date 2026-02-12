Meilenstein: Prismo Metals erhält Bohrgenehmigung - Startschuss für die Silver King-Mine!

Anzeige / Werbung

US-Genehmigung erteilt: Auf der historischen Silver-King-Mine in Arizona startet Ende Februar ein finanziertes 1.000-m-Bohrprogramm - Meilenstein im ergiebigen Copper Belt nahe Resolution Copper.

Prismo Metals (CSE: PRIZ, FRA: 7KU, WKN: A2QEGD) hat vom zuständigen US-Forstdienst die Genehmigung erhalten, auf der Silver-King-Mine im US-Bundesstaat Arizona eigene Bohrungen niederzubringen - ein wichtiger Meilenstein für die Gesellschaft!

Genehmigt wurden Bohrungen, die auf dem Gebiet der historischen Mine ab Ende Februar von mehreren Plattformen aus abgeteuft werden sollen. Die im Jahr 1875 entdeckte Silver King-Mine stellt für Prismo Metals eine attraktive Liegenschaft dar, denn sie liegt in Arizona in einem ergiebigen Copper Belt. Hier sind neben Prismo Metals auch die großen Bergbaukonzerne der Welt mit zahlreichen eigenen Projekten vertreten. Nur 3,4 Kilometer von der historischen Silver King-Mine entfernt liegt beispielsweise Resolution Copper, ein Joint Venture von Rio Tinto und BHP.

Vorgesehen sind zunächst neun Diamantbohrungen mit einem Gesamtumfang von etwa 1.000 Bohrmetern. Das Programm stellt die erste umfassende Untersuchung dar, die auf dem Gebiet der historischen Silver-King-Mine seit längerer Zeit wieder durchgeführt wird. Prismo Metals wird sich dabei zunächst auf die Erprobung des oberen Teils des steil abfallenden, mineralisierten Erzkörpers konzentrieren. Er enthält nach Westen abfallende rohrartige Stockwork- und Brekzienzonen, in denen in der Vergangenheit hochgradiges Silber und Basismetalle gefördert wurden.

Historische Silbergehalte von bis zu 61 Unzen Silber pro Tonne

Zu Beginn der historischen Produktion, die sich insgesamt auf etwa sechs Millionen Unzen Silber summierte, wurden Erze mit einem durchschnittlichen Silbergehalt von 61 bis 21 Unzen pro Tonne abgebaut! Dieses enorme Potenzial ist keineswegs erschöpft, denn Ende der 1990er Jahre konnten im Rahmen von begrenzten Kleinbergbauaktivitäten Proben mit außergewöhnlich hohen Silber- und damit verbundenen Goldwerten genommen werden. Das deutet darauf hin, dass innerhalb des bekannten Systems auch heute noch eine hochgradige Mineralisierung vorhanden sei könnte.

Es besteht darüber hinaus die Möglichkeit, zusätzliche Ziele mit hoher Priorität zu erkunden, die durch die jüngsten Explorationsarbeiten von Prismo Metals identifiziert wurden. Geprüft wird ebenfalls, ob es sinnvoll und möglich ist, weitere Ziele, die auf privatem Grund liegen, zu testen. Diese Arbeiten sollen allerdings einer zweiten Bohrphase vorbehalten bleiben. Sie wird derzeit im Hintergrund bereits vorbereitet.

Prismo Metals vollzieht den Übergang von der Oberflächenexploration zur aktiven Erkundung

Für Prismo Metals stellt der Beginn erster eigener Bohrungen auf der Silver King-Mine einen wichtigen Meilenstein dar, denn er markiert den Übergang von der reinen Oberflächenexploration hin zur aktiven Erprobung des vom historischen Bergbau noch unberührten Erzsystems.

Geplant ist derzeit, am 20. Februar mit den Arbeiten auf dem Projekt zu beginnen, wobei zunächst vorbereitende Arbeiten, die den Zugang zu den einzelnen Bohrstandorten verbessern werden, im Vordergrund stehen.

Das neue Bohrprogramm wurde vom Unternehmen vorab gut vorbereitet. Es ist vollständig finanziert und das Genehmigungsverfahren durch den US-Forstdienst verlief zügig und reibungslos. Durchgeführt werden die Arbeiten von Godbe Drilling, einem erfahrenen Dienstleister innerhalb der Branche.

Schon der Beginn der Bohrarbeiten dürfte dazu beitragen, eine erhöhte Aufmerksamkeit auf Prismo Metals und das Silver King-Projekt zu lenken. Zeigen die geplanten Bohrungen im Lauf des Frühjahrs die gewünschten Erfolge, dürfte sich dies auch schnell im Kurs der Prismo-Metals-Aktie widerspiegeln. Die investierten Anleger haben deshalb allen Grund, dem Beginn der Bohrungen und ihren ersten Ergebnissen gespannt entgegenzufiebern.

