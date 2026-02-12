Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Donnerstagmittag nur noch etwas höher. Dabei hat der Leitindex nach einem starken Start die Gewinne nahezu vollständig wieder verloren. Der SMI erreichte kurzzeitig gar ein Rekordhoch, welches er dann aber nicht halten konnte. Der Aufwärtstrend dürfte laut Händlern insgesamt aber anhalten. «Aber nicht in grossen Schritten, eher gemächlich», meint ein Händler. Derweil sorgt hierzulande die Bilanzsaison ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab