Zürich - Am 25. und 26. Februar 2026 öffnet der grösste Anlass der Finanzbranche in der Schweiz die Tore zu seiner 27. Ausgabe und wartet mit verschiedenen Neuerungen auf. Nach sechs erfolgreichen Ausgaben als Fachmesse positioniert sich die FINANZ neu als Finanzevent. Damit rücken die Veranstalter das vielfältige Programm mit Roundtables, Fachpanels, Expertenreferaten und dem Open Forum, das bereits in den Vorjahren bei den Fachbesucherinnen und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab