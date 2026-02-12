Renault macht Anstalten Flexis vollständig zu übernehmen, das 2024 zusammen mit der Volvo Group und dem Logistikunternehmen CMA CGM gegründete Joint Venture für hochvernetzte E-Transporter. Dieser Entscheidung gingen offenbar große Unstimmigkeiten unter den Gesellschaftern voraus. Das berichtet die französische Tageszeitung Le Monde. So sollen sich seit der Ernennung von Francois Provost zum CEO des Renault-Konzerns Mitte 2025 die Beziehungen zwischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net