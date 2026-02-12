Siemens AG liefert starke Performance und hebt Ausblick für das kommende Jahr an



Der Aufwärtstrend von Siemens wird durch positive Quartalszahlen gestärkt.



Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 konnte Siemens seine Umsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahr um etwa 8 Prozent auf rund 19,1 Milliarden Euro erhöhen. Der Technologiekonzern profitierte im selben Quartal von einem Anstieg im Auftragseingang um etwa 10 Prozent auf rund 21,4 Milliarden Euro. Unter anderem waren hohe Auftragseingänge bei Smart Infrastructure, eine Steigerung bei Digital Industries sowie bei Mobility Grund für das Auftragswachstum. Der Gewinn nach Steuern lag mit rund 2,2 Milliarden Euro etwas unter dem Vorjahresniveau, was jedoch im Vorjahr durch den Verkauf von Innomotics begünstigt war. Auf Basis der positiven Quartalszahlen hebt Siemens seinen Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 an und wird auf der heutigen Hauptversammlung über eine Dividende für das Geschäftsjahr 2025 entscheiden. Am Donnerstagmorgen setzte der Aktienkurs von Siemens seinen erfolgreichen Aufwärtstrend fort: zeitweise stieg die Aktie um mehr als 6 Prozent und erreichte damit einen neuen Höchststand von rund 273 Euro.









Quelle: HSBC









