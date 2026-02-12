Zürich - Bei einem Cyberangriff zählt jede Sekunde. Automatisiert agierende KI scheint aus diesem Grund die perfekte Waffe im Kampf gegen Hacker zu sein. Doch der unbedachte Einsatz von KI kann Schaden verursachen. Viele Organisationen setzen daher auf den "Human in the Loop"-Ansatz: Sie lassen die KI arbeiten, während Analysten deren Entscheidungen prüfen. In der Praxis stößt dieser Ansatz jedoch schnell an Grenzen: Entweder arbeiten KI-basierte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab