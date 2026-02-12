Wir verfolgen Pfizer seit Jahrzehnten. Vorstände kamen und gingen, Blockbuster auch. Was geblieben ist: diese merkwürdige Mischung aus Behäbigkeit und strategischer Brutalität, wenn es darauf ankommt. Und genau das sehen wir jetzt wieder. Quartal mit Beigeschmack - aber kein Drama Die aktuellen Zahlen sind besser als erwartet. 0,66 Dollar Non-GAAP EPS. Neun Cent über Erwartung. 17,6 Milliarden Dollar Umsatz. Deutlicher Beat, obwohl das Jahr-zu-Jahr-Minus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
