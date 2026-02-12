Dresden/ Singapur (ots) -Die Elbe Flugzeugwerke (EFW), ein Joint Venture von ST Engineering und Airbus, haben ihre Präsenz auf dem schnell wachsenden chinesischen Luftfahrtmarkt durch die Unterzeichnung eines neuen Vertrags über den Umbau von Frachtflugzeugen mit Hengqin Winglet Aircraft Technology ausgebaut. Damit startet der Leasinggeber sein erstes Programm zum Umbau von Airbus A330-Passagierflugzeugen zu Frachtflugzeugen (P2F) mit EFW.EFW wird die Arbeiten an der A330P2F an einem seiner Umrüststandort in China durchführen. Die Arbeiten beginnen Mitte 2026 und werden durch die technische Planung und Zertifizierung vom Hauptsitz in Dresden unterstützt."Als Unternehmen mit umfassender Expertise im Flugzeugleasing und -handel und beim technischen Management von Flugzeugen freuen wir uns, mit EFW bei der Umrüstung unseres A330 zum hochmodernen Frachter zusammenzuarbeiten", sagte James Huang, CEO von Hengqin Winglet.Der Vertrag erweitert die wachsende Liste der Kunden von EFW in China, das ein wichtiger Treiber der weltweiten Frachtflugzeugnachfrage ist. Das starke Wachstum der Expresslogistik und des internationalen E-Commerce führt zu einer kontinuierlichen Flottenerweiterung bei Flugzeugbetreibern und Leasinggebern."Wir freuen uns, einen neuen Kunden in der EFW-Familie der Airbus-Frachterumrüstungen willkommen zu heißen", sagte Jordi Boto, CEO von EFW. "Die A330P2F ist die Zukunft im Segment der mittelgroßen Frachtflugzeuge, und wir freuen uns darauf, künftig mit Hengqin Winglet zusammenzuarbeiten, um deren A330P2F-Flotte zu vergrößern."Pressekontakt:Elbe Flugzeugwerke GmbHAnne SchneiderLeiterin UnternehmenskommunikationM. +49 171 5572 188anne.schneider@efw.aeroOriginal-Content von: Elbe Flugzeugwerke, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181870/6215646