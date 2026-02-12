Freier Zugang zu AI, Platzierungen fernab traditioneller Medienbereiche und Early Adoption für die Zukunft des Marketings gehören zu den Gründen, die große Werbetreibende für ihre Teilnahme am Ad-Pilotprogramm von ChatGPT anführen. Jetzt sind sie da, die ChatGPT-Ads. Das Pilotprogramm ist offiziell gestartet und die ersten Free- und Go-User sehen Werbeanzeigen. Dabei tauchen bereits weltbekannte Marken auf, beispielsweise Adobe, Audible und Target. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n