Sie sind teuer und trotzdem heiß begehrt, die berühmten Birkin-Bags. Aber ausgerechnet die gesalzenen Preise machen die Taschen zum gefragten Statussymbol und sogar zum Investmentobjekt. Dem Pariser Luxuskonzern bescherten die Leder-Accessoires derweil ein überraschend gutes Ergebnis im Schlussquartal. Die Aktie legt zu. Hermès steigerte den Umsatz gegenüber Vorjahr um gut drei Prozent auf 4,09 Milliarden Euro. Währungsbereinigt fiel das Plus mit 9,8 Prozent sogar noch höher aus und lag damit über ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Euro am Sonntag